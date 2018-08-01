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Финляндия
05.08.2018 12:09
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Колесим по Финляндии: Топ-7 веломаршрутов для любителей приключений

В Финляндии 16 тысяч километров дорожек для велосипедистов и пешеходов, хотя иногда для приключения нужно решиться проехать и лесом, и морем. «Фонтанка» собрала 7 самых интересных и живописных маршрутов для тех, кто путешествует на двух колёсах.

Колесим по Финляндии: Топ-7 веломаршрутов для любителей приключений

Пункахарью // pixabay.com (kostiolavi)

Архипелаг (Archipelago trail, Saariston Rengastie), 250 км

Безусловным фаворитом велосипедных путешествий у финнов является живописный маршрут по архипелагу на юго-западе Финляндии, который начинается в старинном городе Турку, который когда-то был столицей. Маленькие городки и рыбацкие деревушки, самый мягкий во всей Финляндии климат и переходы с острова на остров на маленьких паромах (большинство из них – бесплатные). В путешествии вы сможете посмотреть на старинные каменные церкви, заглянуть в гости к муми-троллям в Наантали, оттуда даже увидеть резиденцию президента, побывать в сердце архипелага, посетить деревню викингов на острове Росала и просто порыбачить. На Утё, самом южном острове в Финляндии, вы найдёте и самый первый в стране маяк. В туристических офисах Турку берите бумажные карты и не стесняйтесь спрашивать. Маршрут открыт до 26 августа.

Antti Viitala, Visit Finland
Antti Viitala, Visit Finland

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Прибрежный маршрут (Costal route, Rannikkoreitti), 150 км

Максимально цивилизованное путешествие по романтичным прибрежным местам и идиллической сельской местности чуть восточнее архипелага, с разными типами покрытия, включая дороги общего пользования и ухоженные лесные тропинки. Старт – в городе Сало, родине Nokia. Часть пути преодолевается на лодке, в которой можно перевезти всё велосипедное снаряжение, а также на пароме от города Ханко (да-да, это тот самый Гангут) до марины Каснас. Застроенный виллами императорских времён Ханко — это уютный финский курортный городок с историей, а в Каснасе путника ждут спа и даже теннисный корт. Безусловная изюминка маршрута, хоть и опциональная, — маяк Бенгтшер, который в июле 1941-го штурмовали русские десантники, а также крепостной остров Ёрё. Что особенно приятно — на всём протяжении маршрута есть 16 велопрокатных точек, то есть взять транспорт можно в одном месте, а вернуть — в другом. Стоимость проката велосипеда на 1 день — 21 евро, но чем дольше срок использования — тем ниже цена.

Аландские острова

Если вы велосипедист — вы просто обязаны побывать на Аландах. Этой рай для любителей двухколёсного транспорта – с прекрасными дорогами, минимумом машин и короткими расстояниями. Добраться до туда можно на пароме от Хельсинки или Турку. Одна из достопримечательностей — крупнейшее военное укрепление, которое когда-либо было воздвигнуто на Аландских островах, — русская крепость Бомарсунд, точнее, то, что от неё осталось. Крупнейшая точка велопроката находится в столице Аландов — городе Мариенхамн, причём для семейного путешествия предлагают тандемы и велосипеды с прицепом. Взять байк в аренду можно также в гостиницах и на пристанях. Существует множество вариантов маршрутов по островам, так что лучше подобрать свой путь или просто катить, куда глаза глядят, – только не забывайте про расписание паромов. Подробности ищите на туристическом сайте архипелага.

Visit Finland, Vastavalo / Jari Kurvinen
Visit Finland, Vastavalo / Jari Kurvinen

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Королевская дорога (330 + 350 км)

Королевская дорога, или Большая Прибрежная дорога – это старинный тракт между Турку и Выборгом. Средневековые церкви и крепости, великолепные усадьбы, живописные городские парки, музеи, заводы – достопримечательностей от Лаппеенранты до Хельсинки и от Хельсинки до Турку не счесть. Выбрать остановки поможет сайт по велотуризму в Финляндии (русский язык).

Вдоль границы с Россией (Euro Velo13)

Маршрут серьёзного велопохода "ЕвроВело 13" пролегает вдоль восточной границы. Это великолепная возможность своими глазами увидеть, как живут жители Суоми всего в нескольких десятках километров от России и ощутить, как по этим местам прокатилась война. Он для профи, которых не пугают глухие леса и большие расстояния. Хотя есть возможность выбрать один из отрезков: южный, центральный или северный.

Visit Finland, Kim Östman
Visit Finland, Kim Östman

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Торфяновка — Лиекса (600 км)

Вы увидите немного пугающий «Молчаливый народ» с головами из дёрна и одно из самых жутких мест мира - парк деревянных скульптур в Париккала, где живут несколько сотен фигур, у некоторых из них – настоящие человеческие зубы. По дороге также встретится спроектированная Алваром Аалто Церковь трёх крестов, музей обслуживания дорог, музей рабочего класса, пограничный музей, камень рунопевца, но если вы предпочитаете природу, обязательно сделайте крюк к моренной гряде Пункахарью, которая признана «национальным пейзажем» Финляндии. Дальше на север, вдоль Карелии, маршрут более дикий и безлюдный, но хранящий память о сражениях Зимней войны. Карта.

Лиекса — Куусамо (410 км)

Этот отрезок – для любителей палаток и природы, поскольку проходит по заповедным лесам и, опять же, боевым местам, о которых напоминают множество мемориалов. На пути есть кемпинги, но их не так много. Карта.

Куусамо — Няятямо (670 км)

Данная часть маршрута тоже идёт по следам войны. Исследуйте Линию Салпа, которая была возведена во время Второй мировой в случае вероятного нападения СССР. Протянувшаяся вдоль границы с Россией на 1200 км, она состоит из более чем 700 бетонных сооружений, 225 км противотанковых надолбов, около 130 км противотанковых рвов, 350 км различных траншей и 3000 ДЗОТов. Загляните на базу Уймоянваара, построенную немцами во время Второй мировой, с остатками землянок и окопов. Карта.

Mika Honkalinna, Salpakeskus
Mika Honkalinna, Salpakeskus

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Линия Салпа и спектролиты (75 км)

Любителям истории не обязательно в поисках впечатлений мотать сотни километров – есть одно-, двухдневный маршрут по Линии Салпа. Именно при строительстве этого мощного фортификационного сооружения   был открыт переливающийся всеми цветами радуги минерал — спектролит. Разработка спектролитов ведётся в Юлямяя, там же есть и музей минералов. У начала маршрута в Котканиеми вы также найдёте дом-музей президента Пэра Эвинда Свинхуфвуда. Для детального ознакомления с блиндажами и другими укрытиями есть и короткие пешеходные маршруты.


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Большой сайменский тур (почти 700 км)

Один из топовых веломаршрутов Финляндии в озёрном регионе недалеко от российской границы. Путь проходит по самой крупной в Суоми озёрной системе Саймаа с захватывающими ландшафтами: тёмными прудами и синими озёрами, золотистым песком и монументальными скалами, и всё это в обрамлении бесконечных лесов. Маршрут — среднего уровня сложности, также предполагает посещение Лаппеенранты, Миккели и Иматры.

Visit Finland
Visit Finland

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outdoorsfinland.com
outdoorsfinland.com

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Вариант полегче — 200-километровое кольцо по Сайме. По дороге встретится крепость Кярнякоски, Линия Салпа и местечко Леми, которое славится своим рагу из ягнёнка. Маршрут рассчитан на четыре дня, если, конечно, вы устоите перед соблазном провести день на пляже или покараулить у скал сайменскую нерпу.

Juha Markkanen, Visit Finland
Juha Markkanen, Visit Finland

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outdoorsfinland.com
outdoorsfinland.com

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Но проехаться по красивейшим дорогам и увидеть национальные пейзажи можно и по более короткому пути – например, в Пуумала (подробнее) или по моренной гряде Пункахарью. Подобрать подходящий вам по длине и уровню сложности маршрут можно на специализированном сайте.

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