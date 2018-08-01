Пассажир совершил поджог на борту парома в Финляндию

Пьяный пассажир, за 50 лет, без определённого места жительства в Финляндии, чуть не устроил пожар на борту парома, который шёл из Стокгольма к Мариенхамну, столице Аландских островов.

Как сообщает Yle со ссылкой на полицию Аландов, мужчина, который путешествовал на пароме Cinderella компании Viking Line, поджёг свои трусы. Сработал датчик дыма, и экипажу удалось устранить возгорание с помощью огнетушителя. Трёх сотрудников компании-перевозчика, которые тушили пожар, после инцидента отправили на осмотр в больницу, однако отравления дымом у них не зафиксировали.

Неадекватного поджигателя нижнего белья посадили в камеру для буйных пассажиров. На Аландах его отправили в местное отделение полиции.

Полиция расследует инцидент. Мужчине грозит от четырех месяцев до четырех лет в тюрьме.