Европейский университет возвращается. Каким станет альма-матер Кудрина

Европейский университет рассчитывает до конца октября возобновить учебный процесс. Усиление позиций Алексея Кудрина и связи в МЧС помогли получить лицензию.

Давид Френкель/Коммерсантъ

Официальный документ, санкционирующий деятельность университета, Рособрнадзор должен выдать не позже 6 сентября. В этом случае частный институт с почти 25-летней историей в ноябре сможет вернуться к студентам, которых вынужден был оставить год назад. Неравнодушные к ЕУ утверждают, что помилованию образовательного учреждения способствовали мартовская смена правительства, связи в Федеральной службе безопасности и новое место работы главы университетского попечительского совета Алексея Кудрина.

О победоносном завершении двухлетней войны в Европейском университете заговорили в начале июля, когда ректорат подал в Рособрнадзор четвертую по счету заявку на образовательную лицензию. Содержание пакета документов было идентичным предыдущим трем, но уверенность в успехе основывалась на смене политической обстановки.

В мае в состав обновленного после президентских выборов правительства вошел бывший заместитель директора ФСБ Евгений Зиничев, в качестве руководителя МЧС, а главный попечитель университета Алексей Кудрин возглавил Счетную палату. Причинами прошлых отказов в лицензии назывались недостоверная информация и проблемы с пожарной безопасностью. Как утверждают собеседники «Фонтанки», после вступления в должность Кудрин смог договориться с ведомством Зиничева о том, что к Европейскому университету отнесутся лояльно и выдадут положительное заключение со стороны МЧС.

31 июля представитель Рособрнадзора Александр Балашов, доцент СПбГУ Дмитрий Синьков и проректор Тульского педуниверситета Елена Верховская приехали в Европейский университет с проверкой и к полудню следующего дня, 1 августа, стало известно, что комиссия сочла приемлемыми условия обучения, включая материально-техническую базу и образовательные программы.

На оформление выводов инспекции и последующую выдачу лицензии закон отводит 45 суток, срок истекает 6 сентября. Ректор Николай Вахтин сообщил «Фонтанке», что загадывать рано, но при удачном исходе самое позднее, когда смогут возобновить обучение, это 1 ноября. Жизнь вернется в привычное русло: откроется набор магистрантов и аспирантов на факультеты экономики, антропологии, политических наук и социологии, истории и истории искусств. Отчисленных из-за потери лицензии обещают восстановить.

До закрытия на 20 образовательных программах Европейского университета обучалось примерно 300 студентов. Стоимость курса составляла 90-150 тысяч рублей в зависимости от факультета. Отличники могли рассчитывать на стипендию, столь солидную, что она могла компенсировать затраты на учебу.

«Конечно, авторские курсы придется актуализировать, за два года они уже порядком устарели. Преподавать будут все те же, 99 процентов преподавательского состава остались в университете», – сказал «Фонтанке» Николай Вахтин и добавил, что 31 августа заканчивается его ректорский контракт, а новым руководителем станет Вадим Волков. «С 1 сентября ректором будет работать известный в городе и уважаемый человек. Я же вернусь к преподаванию и центру исследований Арктики, которым я руковожу», – сообщил Вахтин.

Вадим Волков занимает должность проректора вуза и научного руководителя Института проблем правоприменения. В 1995 году он получил докторскую степень по социологии в Кембриджском университете, в 2005-м - степень доктора социологических наук по специальности «экономическая социология». Преподавал как приглашенный профессор в Чикагском университете и Университете Беркли. В 2006-2008 годах в качестве директора Фонда «Технологии развития» руководил исследовательскими и консалтинговыми проектами по развитию российских регионов, анализу рынков и отдельных секторов экономики в городах и регионах РФ. Волков автор книги «Теория практик» и издательской серии «Силовое предпринимательство». В 2010 году он попал в число влиятельнейших российских социологов по версии журнала «Русский репортер». В 2003-2008 годах стал самым цитируемым российским социологом в публикациях на иностранных языках, по версии авторитетной базы данных Web of Science.

Комментировать свое назначение «Фонтанке» Волков не стал, сообщив, что находится в отпуске и к работе приступит с 1 сентября. Уже сейчас понятно, что первым вопросом станет недвижимость: в январе 2018 года Смольный предложил университету из особняка в центре города переехать в промзону.

Новое здание Европейский ищет после расторжения аренды дворца Кушелева-Безбородко (Малого Мраморного) на Гагаринской улице. Чиновники решили, что студенты и преподаватели до безобразия были небрежны с культурным наследием. Официально в документе указано, что причиной выселения стали пластиковые окна во внутреннем дворе. В ректорате тогда оправдывались тем, что современные технологии необходимы для поддержания температурного режима. Временным пристанищем университета стало соседнее здание, выкупленное на торгах.

Гонения на Евроуниверситет начались в 2016 году. Формальным инициатором стал бывший городской, ныне думский депутат Виталий Милонов, которому якобы студенты пожаловали на принуждение писать работы в защиту ЛГБТ. Конспирологи связывали черную полосу с фигурой экс-министра финансов РФ Алексея Кудрина, мол, проблемы были выгодны его политическим конкурентам.

За два года студенты и преподаватели не остановили работу, и Европейский функционировал в качестве научного центра. В стенах нового здания проводили просветительские мероприятия и организовывали научные исследования. Защитники университета выходили на митинги, писали петиции, письма и запросы.

Ксения Клочкова,

«Фонтанка.ру»