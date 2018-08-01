«Плацкарт, не отвечающий требованиям пассажира». РЖД готовится к запуску железнодорожных лоукостеров

Старые вагоны без кондиционеров и биотуалетов обретут новую жизнь в составе поездов-лоукостеров. Новый временный класс обслуживания пассажиров собирается создать "дочка" РЖД — Федеральная пассажирская компания. Об этом говорится в годовом отчёте перевозчика.

В документе отмечается, что сейчас у компании действует три класса обслуживания — бизнес, комфорт и эконом. Планируется ввести четвёртый — эконом-бюджет, где будут использоваться вагоны «с низкой оснащённостью». «Плацкарт, не отвечающий требованиям пассажира. Сверхбюджетный способ перемещения без сервисов с возможностью сна», — говорится в документе о новом тарифе.

Под эконом-класс ФПК создаст отдельный бренд. Из-за отсутствия сервиса компания сможет установить пониженные тарифы на перевозки в таких вагонах. Когда услугой смогут воспользоваться пассажиры, в отчёте не сообщается.