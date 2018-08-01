Цены на проезд в Петербурге не увеличат за счет дополнительных 16 млрд рублей из бюджета

Стоимость проезда в петербургском транспорте не изменится, а для компенсации расходов городское правительство дополнительно выделит перевозчикам 16 млрд рублей. Об этом на коллегии комитета по транспорту 1 августа заявил глава ведомства Александр Головин.

«Мнение нашего губернатора заключается в том, что цены на проезд повышать не надо. Сейчас сложная социально-экономическая обстановка, повышение НДС, пенсионная реформа… Окончательно все решится осенью», – добавил он.

Он отметил, что сейчас город выделяет 30 млрд рублей субсидий для поддержания уровней тарифов на проезд. По его словам, вместе с тем, что платят пассажиры, эта субсидия позволяет выйти городским перевозчикам на цену, соответствующую уровню себестоимости.