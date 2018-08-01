«Открытие» и Бинбанк объединят на новогодних каникулах

«Открытие» и Бинбанк объединят на новогодних каникулах, об этом сообщили представители мегарегулятора финансового рынка России. В ЦБ РФ заявили, что процедура может занять неделю, и чтобы клиенты финансовых организаций не пострадали, специально для технических работ выбраны праздничные дни.

«Для слияния информационных систем нужен достаточно длинный период, как минимум неделя, либо неработы, либо отсутствия активного режима работы. Единственная возможность — это январские каникулы», — цитируют Банки.Ру заместителя председателя Центробанка Василия Поздышева.

Как писала «Фонтанка», почти год назад «Открытие» и Бинбанк отправились на санацию с интервалом в месяц. В рейтинге Fitch, рассортировавшем российские кредитные организации по размеру «дыр» в активах, они заняли первые места.