Аварии на «Дону»: трое сгорели и шестеро граждан ЛНР разбились о зерновоз

Три человека сгорели заживо утром 1 августа на трассе М-4 «Дон» около станицы Платнировская в Краснодарском крае.

Как сообщает пресс-служба краснодарского ГУ МВД, по предварительной версии, автомобиль Honda врезался в манипулятор, стоящий на обочине, и вспыхнул. На месте погибли водитель легковушки и два его пассажира.

Похожая авария произошла ночью на той же трассе в соседней Ростовской области. Как мы уже писали, Volkswagen Transporter влетел в останавливающийся грузовик. Погибли шесть человек – жители Ровеньков, граждане Луганской народной республики, сообщается на сайте МЧС ЛНР.

Там же обнародована вероятная причина этой страшной аварии. По предварительным данным, водитель «Транспортера» уснул и поэтому не затормозил перед «КАМАЗом»-зерновозом. В микроавтобусе, ехавшем из Харькова в Ровеньки, находилось восемь человек (семь пассажиров и водитель). Четверо мужчин погибли на месте, женщина – в карете Скорой помощи и ещё один мужчина – в реанимационном отделении больницы. Два человека пострадали, они проходят лечение в центральной больнице Чертковского района Ростовской области.

Напомним также несколько ДТП с пожаром, которые произошли в России этим летом. 21 июня в Москве двое молодых людей сгорели в дорогом «Мерседесе», 5 июля под Сызранью – депутат с женой. Мужчина и женщина погибли 3 июля в огне на Киевском шоссе в Петербурга, ещё два человека – в ДТП с лосем 13 июля на дороге Выборг – Светогорск.