Кот Бегемот вернулся в Булгаковский дом. Его похититель остался неизвестными

Названного в честь знаменитого героя романа «Мастер и Маргарита» чёрного кота вернули в Булгаковский дом в столице. Об этом 1 августа в "Фейсбуке" рассказали сотрудники театра-музея.

По словам работников учреждения, шестикилограммового Бегемота подкинули к Театру имени Моссовета, который находится по соседству с Булгаковским домом. Питомца нашли полицейские, за время своего отсутствия «штатный сотрудник» музея своей суровости не растерял и вернулся ещё более свободолюбивым, без ошейника. Личность похитителя остаётся не установленной.

Ранее в Булгаковском доме рассказали, что неизвестная женщина похитила чёрного кота, который жил при музее с 2005 года.