«Зенит» призвал болельщиков добираться на первый домашний матч сезона на метро. Шаттлов не будет

Футбольный клуб «Зенит» рассказал, как можно будет добраться до стадиона «Санкт-Петербург» на первый домашний матч сезона против тульского «Арсенала» 4 августа. В первую очередь сине-бело-голубые предупредили болельщиков, что, в отличие от прошлого сезона и матчей ЧМ-2018, дополнительных автобусов-шаттлов как минимум в этот раз не будет.

Решение отказаться от них в клубе объяснили открытием новой станции метро «Новокрестовская» в непосредственной близости от арены.

«Для того, чтобы добраться на стадион «Санкт-Петербург», рекомендуется воспользоваться станциями метро «Крестовский остров» (путь до арены — 2,1 км), «Новокрестовская» (1,6 км) и «Беговая» (2,8 км с учетом Яхтенного моста)», – заявили в «Зените».

По-прежнему будет закрыт подъезд к стадиону и расположенным вблизи парковкам. Также из-за ограничения движения не рекомендуется использовать личный транспорт для проезда на территорию Крестовского острова. Напомним, в начале прошлого сезона болельщики испытывали серьезные проблемы с проходом на стадион «Санкт-Петербург», а после матча – с отъездом домой. Постепенно клубу и городу удалось наладить логистику на Крестовском в дни домашних матчей «Зенита».