Трамп требует прекратить расследование российского вмешательства в американские выборы

Президент США призвал остановить расследование о якобы имевшем место давлении России на процесс волеизъявления в Америке, чтобы «не запятнать репутацию страны».

«Это ужасная ситуация, и генеральному прокурору Джеффу Сешнсу следует прекратить эту охоту на ведьм сейчас, пока все это не запятнало репутацию нашей страны еще больше», – написал 1 августа в своем твиттере Дональд Трамп.

По его словам, за «российским вмешательством» стоит «грязная работа демократов, позорящих США».

..This is a terrible situation and Attorney General Jeff Sessions should stop this Rigged Witch Hunt right now, before it continues to stain our country any further. Bob Mueller is totally conflicted, and his 17 Angry Democrats that are doing his dirty work are a disgrace to USA!

«Сговор России и кампании Трампа, которая стала одной из самых успешных в истории, – это полнейший обман. Демократы заплатили за фальшивое и дискредитирующие досье. <...> Позор!» – резюмирует экс-кандидат от республиканцев.

Russian Collusion with the Trump Campaign, one of the most successful in history, is a TOTAL HOAX. The Democrats paid for the phony and discredited Dossier which was, along with Comey, McCabe, Strzok and his lover, the lovely Lisa Page, used to begin the Witch Hunt. Disgraceful!