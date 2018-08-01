Россия обошла США и Португалию в борьбе за право принять Мировой энергетический конгресс. Он пройдет в 2022 году в Петербурге

Петербург получил право провести Мировой энергетический конгресс в июне 2022 года. Об этом 1 августа сообщили в комитете по развитию туризма.

Северную столицу выбрали в качестве площадки накануне в ходе голосования Национальных комитетов стран – членов Мирового энергетического совета (МИРЭС). В борьбе за статус принимающей стороны России удалось опередить США и Португалию.

В комитете отметили, что Россия впервые становится страной-хозяйкой подобного мероприятия со времён СССР. В 1968 году в Москве состоялась Мировая энергетическая конференция, где Конгресс МИРЭС получил свое современное название.

Мировой энергетический конгресс проводится раз в три года и объединяет более 90 стран.

Мировой энергетический совет является крупнейшей энергетической международной неправительственной организацией, созданной в 1923 году по инициативе деловых и энергетических кругов Великобритании и ряда развитых стран Европы и Северной Америки. В 1924 году в Лондоне состоялась первая учредительная конференция МИРЭС с приглашением представителей многих стран мира, в том числе России, ставшей соучредителем и официальным членом МИРЭС.