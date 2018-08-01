Бывший подчиненный депутата Госдумы Ивана Медведева арестован. Ему предъявили обвинение в подкупности

Сыктывкарским горсудом арестован бывший замдиректора «Комиэнерго» Дмитрий Вылегжанин. Ему предъявлено обвинение в коммерческом подкупе, которое может быть переквалифицировано в получение взятки.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе Сыктывкарского суда, вечером 1 августа вынесено постановление об избрании меры пресечения Вылегжанину.

«Он заключен под стражу до 13 сентября, в суд его доставили в статусе обвиняемого. Защита просила домашний арест», – уточнили в пресс-службе.

Вылегжанина задержали накануне, 31 июля, по делу головной компании «Комиэнерго» – «МРСК Северо-Запада». По версии следствия, бывший замдиректора причастен к незаконному получению 13 млн рублей с компаний-подрядчиков за беспроблемную приемку работ.

Дмитрий Вылегжанин работал в «Комиэнерго» до конца 2016 года и ушел почти одновременно со своим шефом. Иван Медведев в настоящее время является депутатом Госдумы. Вмененные преступные эпизоды датированы эпохой Медведева в «Комиэнерго» и позже, учитывая, что его сменщик Валерий Драйдт тоже является фигурантом уголовного дела. Бывший гендиректор «МРСК Северо-Запада» Александр Летягин тоже арестован. Первоначальное обвинение в коммерческом подкупе (статья 204 УК) ему утяжелили получением взятки в особо крупном размере (статья 290 УК).