На КАД на ночь закроют съезд, на мостах движение ограничат

В Петербурге в ближайшие дни будут введены новые ограничения движения: на КАД, на мостах и улицах.

Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в ночь с 3 на 4 августа на шесть часов (с 23 до 5 утра) на развязке КАД с дорогой Ольгино – Симоногонт будет закрыт съезд с внешнего кольца в Ленинградскую область. ООО СПК «Зелёный город» проведёт там работы по восстановлению технических средств организации дорожного движения.

2 августа «Мостотрест» начнёт менять асфальт на мостах и путепроводах, в связи с чем движение ограничат:

до 15 августа – на путепроводе у Большеохтинского моста (правый берег);

до 2 сентября – на Бугровском путепроводе;

до 10 августа – на Атаманском мосту;

до 8 августа – на путепроводе в створе Волхонского шоссе.

Ограничения движения, по данным ГАТИ, вводятся в связи с различными работами и на улицах Петербурга:

со 2 августа до 21 мая 2019 года – по Большому проспекту П.С. от Каменноостровского проспекта до Ординарной улицы;

с 4 августа до 19 мая 2019 года – по Каменноостровскому проспекту от Большого проспекта до Большой Пушкарской улицы;

с 3 до 5 августа – по Ивановской улице от улицы Бабушкина до улицы Седова;

с 4 до 5 августа – по Ивановской улице от улицы Седова до Белевского проспекта.

На два дня, с 4 по 6 августа, закроется участок Новолитовской улицы у дома 7 по Новолитовской. С 4 по 28 августа – направление движения транспорта по проспекту Бакунина от дома 31 по улице Бакунина до Новгородской улицы.