Кудрин назвал сроки сокращения трети чиновников в России

Цифровизация позволит сократить на треть общее количество чиновников в стране в течение ближайших 6 лет, заявил 1 августа на совете по цифровизации глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

«Мы вообще считаем, что контрольно-надзорная деятельность с учетом цифровизации может раза в два сократить свою нагрузку на предприятия, на бизнес, бюджетные учреждения. Мы примерно видим тоже, как это можно сделать. Мы видим, что на треть можно сократить за шесть лет чиновников за счет цифровизации, оцифровки процессов», — сообщил Кудрин в своем выступлении, пишет RNS.

Он подчеркнул, что имел в виду именно количество чиновников по всем ведомствам, а не только в Счетной палате. «В целом», — отметил он, отвечая на соответствующий вопрос.

В начале 2018 года Минфин опубликовал проект постановления правительства, содержащий предложение сократить количество федеральных чиновников. Ведомство предлагало направить освободившиеся средства на материальное стимулирование оставшихся чиновников и работников федеральных ведомств.

Министерство не указывало, до какого значения необходимо сократить численность чиновников.