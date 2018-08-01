В День ВДВ «голубым беретам» не дадут поплескаться в петербургских фонтанах

Два фонтана в Северной столице «обезвожат» 2 августа. Сухость должна помочь сохранить целостность гидросооружений и здоровье десантников.

Как рассказали в пресс-службе Водоканала 1 августа, в День Воздушно-десантных войск отключат фонтаны на Московской площади и у Адмиралтейства. Остальные водомёты будут работать в обычном режиме, но «под пристальным наблюдением дежурных бригад».

«При первом же появлении людей в чаше фонтана подача воды будет прекращена до тех пор, пока посторонние не покинут гидросооружение. Наблюдать за порядком у самых популярных среди «купальщиков» фонтанов в парке 300-летия Санкт-Петербурга, Зимнего дворца, Казанского собора и на Батарейной дороге будут дежурная бригада на автомобиле и сотрудники предприятия», — рассказали на предприятии.

В прошлом году «погружение» в городе на Неве совершили всего два десантника. Возможно, массовым купаниям помешала плохая погода.