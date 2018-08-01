«Сапсан» стал популярнее на 10%

Пассажиропоток на поездах «Сапсан» за первые 6 месяцев текущего года вырос на 10,8 процента. В то же время «Аллегро» потерял 9,1% пассажиров. Об этом 1 августа рассказал первый заместитель директора Агентства внешнего транспорта Евгений Батраков.

В Москву на высокоскоростном поезде отправились 2,6 млн человек, в то время как железнодорожный путь от Петербурга до Хельсинки проделали лишь 225 тыс. пассажиров, сказал Батраков на коллегии комитета по транспорту Петербурга.

Всего в Петербурге в текущем году поездами воспользовались 29 млн человек, при этом большая часть из них ездила в пригород – 24 млн человек. Объем железнодорожного грузооборота составил 26,7 млн тонн.