«Зенит» просит перенести матч с «Рубином». Виновата опять Лига Европы

Футбольный клуб «Зенит» официально обратился в Российскую премьер-лигу (РПЛ) с просьбой перенести матч 3-го тура в Казани против местного «Рубина». Об этом заявил спортивный директор РПЛ Виктор Пышкин.

"Да, у нас есть официальное письмо от «Зенита», – цитирует Пышкина «Спорт-Экспресс». – Он просит перенести игру третьего тура с Рубином" на понедельник, 13 августа (по текущему календарю матч должен пройти 12 августа. — Прим. ред.). В соответствии с регламентом, как участник еврокубка, «Зенит» имеет на это право. Мы ждем, когда будет проведена жеребьевка следующего раунда Лиги Европы и ответим петербургскому клубу".

Первый матч «Зенита» в Лиге Европы пройдет 9 августа. Соперник сине-бело-голубых определится по итогам встречи «Дунайска Стреда» – «Динамо» (Минск) 2 августа.

Перенос матчей в РПЛ стандартная практика. Например, в прошлом году был перенесен матч с «Уфой» из-за позднего возвращения петербургской команды после матча в Лиге Европы.