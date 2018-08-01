ДТП с маршруткой в Петербурге: китаянок отпустили, беременная дама в больнице

Две женщины были госпитализированы после ДТП в новостроечном районе на юго-западе Санкт-Петербурга. Иностранцы перестраховались.

Как сообщили «Фонтанке» в отделе пропаганды УГИБДД по городу и области, около 15 часов на улице Адмирала Трибуца, у дома 2-4 по улице Адмирала Коновалова, столкнулись попутные маршрутный автобус №К35 и «Шкода». Беременную женщину, управлявшую «Шкодой», увезли в больницу для проверки. В маршрутке пострадала пассажирка – у неё диагностировали травмы средней степени тяжести.

Очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» рассказали также о двух пострадавших гражданках Китая, ехавших в маршрутке. Им, по данным ГИБДД, врачи оказали медицинскую помощь на месте и отпустили.

По словам очевидцев, виноват в ДТП водитель маршрутки: он заболтался по телефону и протаранил автомобиль с беременной женщиной. Это, подчеркнём, лишь предположение. Точные обстоятельства установят дознаватели.

Напомним, беременная женщина пострадала в тяжёлой аварии на трассе «Скандинавия» под Выборгом минувшим вечером. После столкновения двух автомобилей начался пожар, тушили его из проезжавшей мимо цистерны с водой.