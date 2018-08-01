Британское консульство в Петербурге официально закрыто - дипломаты сняли флаг королевства

Открытая в 1994 году при участии Владимира Путина дипмиссия Великобритании проработала в Санкт-Петербурге 25 лет. 1 августа со здания снят флаг королевства.

«Генеральное Консульство Великобритании в Санкт-Петербурге официально закрыто – это мера, которая, к сожалению, была применена в отношении нас правительством России после инцидента в Солсбери», – сообщает 1 августа страница британской дипломатической миссии в России.

В первый день августа дипломаты сняли «Юнион Джек», как неофициально называют флаг королевства, с флагштока консульства на Лафонской улице. На церемонии присутствовали и.о. консула Елизабет Вебб, бывший глава консульства Сангита Ахуджи и зампосла Линдси Сколл.

«Мы надеемся, что, несмотря на меры, принятые российским правительством, отношения меду народами России и Великобритании продолжат развиваться», – говорится в заявлении консульства.

Напомним, что Генеральное консульство было открыто в Петербурге 17 мая 1994 года. Гостями церемонии стали принц Уэльский, мэр города Анатолий Собчак и председатель комитета по внешним связям Владимир Путин. Закрытие британского представительства в Петербурге – ответная мера России на высылку 23 дипсотрудников из Лондона после отравления бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Также в России прекратил деятельность Британский совет. Несмотря на закрытие консульства, в Петербурге продолжит свою работу визовый центр на Литейном проспекте, 26. Документы отправляются в посольство Великобритании в Москве. Срок рассмотрения заявок составляет около месяца.