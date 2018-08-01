5 лет назад экс-глава Союза биатлонистов РФ Тихонов подарил норвежцу кошелек, 500 евро и водку. Теперь его обвиняют во взятке

Бывший президент Ассоциации биатлонистов Норвегии Туре Бейгард спустя пять лет понял, что его коллега – бывший глава Союза биатлонистов России (СБР) Александр Тихонов – пытался его подкупить. Тихонов оправдал появление 500 евро в подаренном норвежцу кошельке старой русской традицией. Казалось бы, нашли из-за чего спорить, но на фоне расследования коррупции в Международной федерации биатлона, а также борьбы за пост вице-президента организации обвинения выглядят очень опасными.

С громким заявлением выступил в норвежской прессе экс-глава Союза биатлонистов Норвегии Туре Бейгард. Оказывается, в 2013 году четырёхкратный олимпийский чемпион и экс-глава Союза биатлонистов России Александр Тихонов пытался его подкупить. Именно так потомок викингов расценил обнаруженную купюру в 500 евро в подаренном ему Тихоновым кошельке.

«Я воспринял это как попытку подкупить меня, получить от меня ответную услугу. Это называется коррупция. Ходили слухи, что в те дни не только я получил деньги от Тихонова, но у меня нет абсолютно никаких доказательств», – цитирует Бейгарда норвежское издание Aftenposten.

Интервью было опубликовано еще 24 июля, но отклик у обвиняемого оно нашло только сейчас. Тихонов признался, что подарил норвежцу кошелек, в котором лежала крупная купюра, но тот все неправильно понял.

"Я ему показывал, что снял деньги в банке и что у русских есть такая традиция – нельзя дарить кошелек пустым, – объяснил Тихонов в интервью «Спорт-Экспрессу». – А у него как раз день рождения был. У меня была пачка приличная – тысячи четыре евро, если не больше. И все купюрами по 500 евро. И еще бутылку водки подарил 0,7. Водку и кошелек он оставил, а 500 евро мне вернул. На этом и разошлись. А теперь я не могу назвать его иначе, кроме как больным человеком".

Эту историю пятилетней давности Бейгард вспомнил не случайно. Продолжается расследование коррупции в Международной федерации биатлона (IBU). Как ранее писала «Фонтанка», руководителей IBU, включая президента федерации Андерса Бессеберга, подозревают в получении крупных взяток (от 200 000 до 400 000 евро) за сокрытие нарушений антидопинговых правил российскими спортсменами на Олимпиаде в Сочи в 2014 году. Между тем сам Бейгард борется за пост вице-президента IBU. Помимо прочих ему придется бороться с российским специалистом Виктором Майгуровым, который баллотировался от Белоруссии из-за ограничения в декабре прошлого года права СБР (из-за тех самых случаев нарушения антидопинговых правил) в качестве члена IBU. Бейгард также неоднократно выступал с критикой Майгурова. «Его выдвижение означает, что русские так и не хотят брать ответственность за то, что натворили. Такие игры со сменой гражданства только уменьшат доверие», – говорил в прошлом Бейгард.