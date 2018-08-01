Дефектные трубы запустили второй фонтан в Московском районе

Второй раз за день столб воды пробился в Московском районе Петербурга. Фонтан прорвался через слой земли на газоне у 83-го дома на Краснопутиловской улице.

Как рассказали в пресс-службе компании «Теплосеть Санкт-Петербурга» 1 авгута, течь дала труба диаметром 150 мм. Сейчас вытекание воды остановлено.

Сегодня сети испытывают на прочность в Московском и Невском районах. Ранее горожане сообщили о фонтане на улице Варшавской, течь оперативно локализовали. На время испытаний вода в трубе не превышает 40 градусов.