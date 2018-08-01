Глава ЦИКа Памфилова выступила против дресс-кода в петербургском Горизбиркоме

Глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова выступила против дресс-кода и исполнения гимна на заседаниях петербургского избиркома. Об этом она заявила 1 августа.



Выступая на заседании ЦИК Памфилова отметила, что к ней обратились двое членов петербургской комиссии, которые пожаловались на необходимость соблюдения дресс-кода. Как писала «Фонтанка», членам ГИК напомнили о необходимости носить галстуки и избегать глубоких декольте. "Никто в купальниках и плавках на заседания не приходит, остальное – дело целесообразности", – заявила глава ЦИКа.

Также она выступила против введения нормы об исполнении гимна на заседаниях Горизбиркома.



"Что касается дресс-кода, исполнения гимна, есть более серьезные вопросы, которыми надо заниматься. Комиссия – это коллегиальный орган, никаких начальников нет, заставить людей надевать в жару пиджаки и галстуки никто не имеет права", – добавила Памфилова.



Напомним, что о новых правилах стало известно в начале недели. О требованиях со стороны Виктора Миненко, нового руководителя петербургского избиркома, сообщили членам комиссии после заседания рабочей группы. При этом исполнять гимн часть членов ГИКа категорически отказалась, более того, в законе были найдены юридические основания для этого – гимн исполняется только в торжественных случаях.



Виктор Миненко возглавил петербургскую избирательную комиссию в конце июля. До этого он занимал должность главного федерального инспектора по Северо-Западу. С 1979-го по 1997 год проходил службу в Вооруженных силах СССР и РФ, имеет звание полковника, состоял в сборной СССР по легкой атлетике. Был участником боевых действий в Чечне и специальных командировок в Мозамбик.



Предыдущего председателя Виктора Панкевича критиковали после президентских выборов в Центризбиркоме. Ему ставили в вину то, что тысячи петербургских избирателей оказались не по своей воле откреплены на 18 марта в другие регионы. В июне Виктор Панкевич написал заявление о сложении полномочий.



Предполагается, что после назначения Миненко в Петербург также приедет проверка Центризбиркома. Как пояснила 1 августа Памфилова, десант ЦИКа выяснит, были ли устранены ошибки, допущенные во время президентской кампании.