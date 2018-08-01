В Петербурге немецкий Sarstedt построит завод по производству медицинского лабораторного оборудования

Строительство завода по производству медицинского лабораторного оборудования крупного производителя из Германии – Sarstedt AG & Co. KG – начнется в Петербурге осенью этого года. Инвестиции в первый этап строительства составят около 1 миллиарда рублей. Об этом «Фонтанке» 1 августа сообщил председатель комитета по промышленной политике и инновациям (КППИ) Смольного Максим Мейксин.

В интервью он рассказал о соглашении между правительством города и немецким концерном. Согласно документу, в индустриальном парке «Марьино» в Петродворцовом районе города этой осенью начнется строительство завода по производству оборудования для забора анализов. По словам Максима Мейксина, немецкие фармацевты намерены завершить строительство за 11 месяцев. Планируется, что предприятие начнет выпускать продукцию до конца 2019 года.

Как сообщается на сайте российского представительства Sarstedt, проект реализуется при поддержке банка ВТБ, а на новом заводе будут работать две линии по производству систем взятия крови: S-Monovette и Microvette. Продукцию предполагается продавать медицинским учреждениям Северо-Запада, а в дальнейшем и всей России.

«Мы очень часто пользуемся их продукцией, хотя не обращаем внимания. Помните, например, ампулы с вакуумными присосками, которыми лаборанты забирают кровь? И таких примеров множество. В России сегодня вообще не производится высокотехнологичное оборудование для забора анализов – пользуются старым или покупают у того же Sarstedt», – сообщил «Фонтанке» Максим Мейксин.