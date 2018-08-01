Экспедиция на Гогланд пополнит экспонатами кронштадтский парк «Патриот»

Поисковики, географы и волонтеры — всего около двадцати человек — стартовали из Кронштадта на внешние острова Финского залива 1 августа. Во время экспедиции «Гогланд-2018» им предстоит выкопать часть немецкой артиллерийской батареи для парка «Патриот».

/предоставлено пресс-службой Кронштадтского района/

Подробности шестой научно-исследовательской экспедиции Русского географического общества приводят в администрации Кронштадтского района. На Гогланде, Большом и Малом Тютерсах участники проведут месяц, их основная задача — откопать остатки немецкой артиллерийской батареи, которые в июне этого года нашли в дюнах Большого Тютерса на глубине около трех метров. В парк «Патриот» по итогам экспедиции отправятся три зенитных орудия, пункт управления артиллерийским огнем и другие найденные артефакты.

Справка:

О создании в Кронштадте морского филиала парка «Патриот», открытого два года назад в Кубинке, было объявлено весной 2016 года. Его стоимость оценивается в 20 миллиардов. Проект «во чтобы то ни стало» собирался реализовать уже бывший командующий ЗВО Андрей Картаполов. Генерал отправился в столицу возрождать в Минобороны управление политической агитации и пропаганды. В настоящее время все что представляет из себя парк – это избы на охраняемой государством батарее Демидова, там же проложено 600 метров железной дороги (называется сооружение «сектор фронтового быта»). Также частью парка, когда он откроется, станет миноносец «Беспокойный», окончательно перешедший в статус музея в конце июля.

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