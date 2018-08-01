В Петербурге особая экономическая зона «Нойдорф» вышла на порог окупаемости

Площадка «Нойдорф» особой экономической зоны «Санкт-Петербург» в 2019 году полностью отобьет около 10 миллиардов рублей бюджетных инвестиций, вложенных в нее в 2011 – 2014 годах. Об этом «Фонтанке» 1 августа рассказал глава комитета по промышленной политике и инвестициям (КППИ) Смольного Максим Мейксин.

По словам чиновника, «Нойдорф» стал одним из самых успешных инвестиционных проектов правительства Петербурга. Это обеспечили прежде всего расположенные на площадке предприятия фармацевтического бизнеса. Наряду с автосборочными предприятиями фармацевтический кластер проявил себя как самый динамично развивающийся сектор петербургской промышленности.

В эксклюзивном интервью «Фонтанке» Максим Мейксин сообщил, что наиболее серьезными налогоплательщиками «Нойдорфа» являются фармацевтические предприятия Biocad (изготавливает препараты для борьбы с онкологическими заболеваниями) и швейцарский Novartis.