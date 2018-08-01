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Город
01.08.2018 16:00
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В Петербурге особая экономическая зона «Нойдорф» вышла на порог окупаемости

Площадка «Нойдорф» особой экономической зоны «Санкт-Петербург» в 2019 году полностью отобьет около 10 миллиардов рублей бюджетных инвестиций, вложенных в нее в 2011 – 2014 годах. Об этом «Фонтанке» 1 августа рассказал глава комитета по промышленной политике и инвестициям (КППИ) Смольного Максим Мейксин.

По словам чиновника, «Нойдорф» стал одним из самых успешных инвестиционных проектов правительства Петербурга. Это обеспечили прежде всего расположенные на площадке предприятия фармацевтического бизнеса. Наряду с автосборочными предприятиями фармацевтический кластер проявил себя как самый динамично развивающийся сектор петербургской промышленности.

В эксклюзивном интервью «Фонтанке» Максим Мейксин сообщил, что наиболее серьезными налогоплательщиками «Нойдорфа» являются фармацевтические предприятия Biocad (изготавливает препараты для борьбы с онкологическими заболеваниями) и швейцарский Novartis.

Справка:

Особая экономическая зона технико-внедренческого типа «Санкт-Петербург» (ОЭЗ) появилась в 2006 году на основании соглашения между правительствами РФ и Санкт-Петербурга. ОЭЗ была создана на двух площадках: в районе территории «Нойдорф» (поселок Стрельна Петродворцового района) и на участке «Новоорловская» (севернее лесопарка «Ново-Орловский» в Приморском районе).

На данный момент правительство города заканчивает оформление еще 6-ти участков, который войдут в ОЭЗ, благодаря чему ее общая площадь составит 182 гектара. Площадка «Нойдорф» занимает 19 гектаров, 5.5 из которых отданы под инфраструктуру. Смольный давно вынашивает планы прирезки к «Нойдорфу» пустующей части территории 61-го Бронетанкового ремонтного завода, который располагается по-соседству, но пока достичь такой договоренности не удается.

На данный момент государство инвестировало в ОЭЗ «Санкт-Петербург» 16.5 миллиарда рублей, 10 из которых были потрачены на «Нойдорф». Именно эти инвестиции окупятся в следующем году. Дальнейшие планируемые государственные инвестиции в развитие ОЭЗ составляют 2.5 миллиарда рублей.

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