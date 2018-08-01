4 августа пройдет фестиваль «Огонь, Вода и Трубы 2018» (0+)

предоставлено Kingwinch Wake Park

Соревнования «Огонь, Вода и Трубы» за 4 года трансформировались из локальных соревнований в грандиозный фестиваль водного экстрима и активного образа жизни. В 2018 году команда проекта Kingwinch готовит мощное, громкое и захватывающее событие в мире вейкбординга.

«Огонь, Вода и Трубы»— это соревнования категории PRO. Зрителям не придётся скучать, наблюдая за попытками начинающих: сильные райдеры России выйдут на воду, чтобы побороться за пьедестал с мировыми звёздами из Америки, Европы и Азии.

Градус адреналина превысит любые допустимые нормы благодаря уникальному двухуровневому джиб-парку KWWS, от исполнения трюков в котором захватывает дух. Сложные и опасные элементы вейкбординга прямо над головами у тысяч зрителей. Экстрим в своём самом настоящем обличии.

Cash 4 Tricks — любимая публикой и креативная номинация состоится и в этот раз. Необычные, новые, сложные и красивые трюки на фигурах. Никаких ограничений, только смелые и экстремальные идеи спортсменов, эффектные падения и овации толпы.

Рост аудитории события до 7000 человек в 2017 году сделал «Огонь, Вода и Трубы» полноценным фестивалем, а это значит, что для всех гостей будут доступны всевозможные летние активности и развлечения. На протяжении двух дней будут проходить зрелищные шоу-кейсы и призовые конкурсы для всех желающих, а по завершению соревнований состоится шумная вечеринка с актуальными DJ-сетами и праздничным фейерверком.

Команда Kingwinch приглашает отпраздновать лето вместе на форту Константин и сделать «Огонь, Вода и Трубы» событием небывалого масштаба. Увидимся 4 августа!

Дата и время проведения

4 августа 2018. Начало в 12:00.

Вход платный

Подробнее https://vk.com/wakepark

Место

Вейк-парк Kingwinch, форт Константин, г. Кронштадт.

Координаты GPS: 59.994844, 29.702686