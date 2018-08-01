Двигатели для всех выпускаемых в России моделей Hyundai будут собирать в Петербурге. Концерн начнет строить второй завод в ноябре

Завод по производству двигателей Hyundai начнут строить в Петербурге осенью этого года. Об этом в эксклюзивном интервью «Фонтанке» 1 августа рассказал председатель комитета по промышленной политике и инновациям (КППИ) Смольного Максим Мейксин. Конкретные сроки реализации крупнейшего за последние годы проекта петербургского автопрома названы впервые.

По словам главы КППИ, корейский автомобильный концерн Hyundai планирует начать строительство завода в ноябре 2018 года. Предприятие будет располагаться на земельном участке площадью 200 гектаров в промзоне «Каменка» рядом с ныне существующим там автосборочным заводом того же производителя.

«Сейчас идет окончательный бюрократический этап – мы ждем согласования Минпромторга по специальному инвестиционному контракту, после чего и будет запущено строительство. Минпромторг обещает ответить осенью. Это самое крупное событие петербургского автопрома за последние годы. Мы занимались этим вопросом несколько лет, а финальная стадия переговоров прошла в конце мая – я лично ездил в Южную Корею», – говорит Максим Мейксин.

Речь идет о совершенно новом промышленном объекте, который сможет выпускать по 150 000 двигателей в год объемом 1,6 литра для всех выпускаемых в России моделей Hyundai. На данный момент двигатели для собранных в Петербурге автомобилей этой марки завозятся из Китая. Ранее представители автоконцерна обозначали планируемые инвестиции в реализацию проекта в 27 миллиардов рублей. Фактически Hyundai планирует удвоить объемы своего производства в нашем городе.

Глава КППИ говорит, что не разглашается пока лишь одна цифра, связанная с данным проектом, – срок его завершения, когда с конвейера нового завода сойдет первый двигатель.