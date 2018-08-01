Из состава у Кировского завода вылилось до 70 литров мазута. Кто будет возвращать его на рельсы — неизвестно

К грузовому поезду, который утром 1 августа не доехал до Кировского завода, в течение дня съездили многие городские службы, но определенности в том, кто будет поднимать поезд обратно на рельсы, нет.

Как сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ, из опрокинувшейся цистерны вылилось от 50 до 70 литров топлива. Следком проводит доследственную проверку, выясняя, что стало причиной аварии.

К составу на улице Калинина съездили и представители транспортной прокуратуры, там отметили, что во время падения четвырех вагонов никто не пострадал, и также отрапортовали об организованной проверке.

Спасатели, напротив, с места уже уехали, залив вытекший мазут активной пеной.

Тем временем наполненные топливом цистерны лежат на путях, преграждая дорогу на Кировский завод. В МЧС «Фонтанку» заверили, что поднимать состав на колеса будут силами завода, однако на предприятии убеждены, что освобождать пути должны железнодорожники. В ОЖД, в свою очередь, уверяют, что помощи организации никто не запрашивал — состав упал на путях, не имеющих отношения к структуре. Как предположили следователи, задача вернуть поезд на место – это ответственность частной компании, владельцев состава.