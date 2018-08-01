Кадыров призвал наказать убийц российских журналистов в ЦАР «по законам военного времени»

Глава Чечни выразил надежду на то, что напавшие на россиян будут жестко наказаны «до того, как на их руках высохнет кровь». Так Рамзан Кадыров отреагировал на убийство троих журналистов в Центральноафриканской Республике.

«Под ногами виновных должна гореть земля! Наказать строго!» – написал 1 августа Кадыров на своей странице во «ВКонтакте».

По мнению главы Чечни, убийцы должны понести наказание «по законам военного времени».

«Жёстко! И желательно до того, как на их руках высохнет кровь Джемаля, Радченко и Расторгуева!» – добавил политик.

При этом глава Чечни остался недоволен тем, что СМИ, когда пишут о причастности повстанческой группировки «Селека» к нападению, прибавляют при этом слово «мусульманская». По мнению Рамзана Кадырова, «их [россиян] расстреляли не мусульмане, не христиане, а уголовники, бандиты, преступники, независимо от того, какую организацию или ведомство они представляют». Он напомнил, что убитый Орхан Джемаль был мусульманином, как и его отец – исламский деятель Гейдар Джемаль.

Кроме того, Рамзан Кадыров полагает, что «строгий спрос» должен быть с тех, кто организовал поездку журналистов в опасный регион по туристическим визам, не поставив в известность российскую дипмиссию в ЦАР. По его словам, организаторы подвергли россиян «реальной опасности».

Глава Чечни выразил соболезнования семьям погибших.

Режиссёр-документалист Александр Расторгуев, журналист Орхан Джемаль и оператор Кирилл Радченко убиты в Центральноафриканской Республике в ночь на 31 июля. Как сообщили в Центре управления расследованиями Михаила Ходорковского, в Африке журналисты собирались работать над проектом о деятельности ЧВК.