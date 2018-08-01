За год метрополитен Петербурга перевез 361 млн пассажиров. Досмотрели каждого 19-го

За 2017 год через петербургскую подземку прошло 361,1 млн пассажиров. Дополнительный досмотр прошли 19 млн пассажиров, и 109 тысяч раз сотрудники безопасности нашли запрещенные к проносу предметы и не пустили нарушителей в метро.

Об этом на коллегии городского комитета по транспорту 1 августа рассказал первый заместитель главы ГУП «Метрополитен» Евгений Козин.

«В стоимости проезда каждые 4 рубля идут на транспортную безопасность. Это связано с теми требованиями, которые установило правительство к безопасности метрополитена», – добавил Евгений Козин. Он также отметил, что сейчас системой интеллектуального видеонаблюдения оснащены 34 станции подземки Северной столицы. До конца 2018 года еще на 4 станциях будет установлена эта система.

В ночной период самой закруженной подземка была в канун Нового года – в праздничную ночь метро воспользовались 268 тысяч пассажиров. На втором месте – ночь праздника «Алые паруса», когда подземкой воспользовалось 226 тысяч горожан и гостей Петербурга.

Меры безопасности в подземке усилили после террористического акта, который произошел в Петербурге в прошлом году. Жертвами взрыва в вагоне на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» в метро в Санкт-Петербурге 3 апреля 2017 года стали 16 человек, более 100 человек получили ранения. Еще одна бомба, заложенная на станции метро «Площадь Восстания» не взорвалась.Смертником,совершившим самоподрыв, следователи назвали выходца из Киргизии, гражданина России Акбаржона Джалилова. В ходе расследования теракта были арестованы еще более 10 человек. В начале марта 2018 года ФСБ назвала имя заказчика теракта — им оказался уже мелькавший в СМИ 27-летний гражданин Киргизии Сирожиддин Мухтаров, более известный как Абу Салах.