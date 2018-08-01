Максим Мейксин: Пятую часть доходов городского бюджета дает промышленность

До конца 2019 года в Петербурге появятся новые заводы Hyundai и крупнейшего мирового производителя лабораторного медицинского оборудования Sarstedt, а особая экономическая зона «Нойдорф» вернет бюджетные инвестиции.

Максим Мейксин//Александр Николаев/Интерпресс

Председатель петербургского комитета по промышленной политике и инновациям Максим Мейксин рассказал «Фонтанке» о новостях двух самых динамично развивающихся отраслей городской промышленности.

Hyundai удваивает объем производства в Петербурге

- Hyundai заявлял о планах строительства завода автомобильных двигателей – уже известны сроки этого проекта?

– Я надеюсь, что в ноябре этого года начнется строительство нового завода Hyundai по производству двигателей. Завод будет располагаться на 200 гектарах в промзоне «Каменка» рядом с ныне существующим автосборочным предприятием. Сейчас идет завершающий этап – мы ждем согласования Минпромторга по специальному инвестиционному контракту, после чего и будет запущено строительство. Минпромторг обещает ответить осенью. Это самое крупное событие петербургского автопрома за последние годы. Мы занимались этим вопросом несколько лет, а финальная стадия переговоров прошла в конце мая – я лично ездил в Южную Корею. Речь идет о производстве 150 000 двигателей в год для всех выпускаемых в России автомобилей Hyundai и об инвестициях в 27 миллиардов рублей. Фактически Hyundai удваивает объемы своего производства в нашем городе.

- Вы упомянули специальный инвестиционный контракт. В чем его особенность?

– У нас несколько этапов в развитии автопрома в стране. Первый – режим промышленной сборки, второй – соглашение о локализации, сейчас идет третий этап – специальные инвестиционные контракты. Для завода важно, чтобы его продукция признавалась изготовленной в России – нужно пройти ряд согласований, определяющих, какие именно позиции необходимы для признания этих двигателей изготовленными у нас в стране. Для Hyundai специнвестконтракт станет документом, на основании которого они смогут компенсировать утилизационный сбор, получать налоговые льготы – при бизнесе их масштаба это весьма приличные цифры.

- Это будут двигатели только для петербургского завода?

– Сначала да, потом они планируют поставлять петербургские двигатели и на другие заводы.

- Давно ничего не происходит на пустующем заводе GM. Не появились ли хоть какие-то планы?

– К сожалению, никакое конкретное решение так и не принято. Был момент, когда мы рассчитывали, что завод GM войдет в сделку по продаже бизнеса GM консорциуму Peugeot-Citroën, но этого не произошло. Были и другие переговоры, но GM оставляет площадку за собой. Мне это странно: там отличное современное оборудование, которое вполне можно было бы использовать, а они и не продают предприятие, и не предпринимают попыток возобновить производство. Особенности же текущей внешнеполитической ситуации не позволяют предполагать, что они скоро вернутся, – не понимаю, чего ждут.

- Президент США Трамп реализует политику размещения промышленных производств на своей территории, чтобы максимально занять на них собственных граждан.

– Все правильно, у России такая же политика. Но GM потеряет наш рынок, если будет ввозить машины из-за границы – таможенные платежи и налоги сделают их неконкурентоспособными. Думаю, противоречие экономических и политических аргументов и мешает им принять окончательное решение.

- Есть мнение, что автопрома в нашем регионе уже слишком много.

– Петербург сегодня производит примерно 23% автомобилей России. Трудно сказать, много это или мало, но в данном секторе мы наблюдаем стабильный рост, кроме того, автопром тянет за собой развитие производства комплектующих – он сам по себе создает отличную экономическую базу. Уже сейчас более 50% комплектующих для расположенных в стране иностранных автопроизводств в России же и производятся.

- А что известно об идее организовать производство в Петербурге Harley-Davidson?

– Эта тема озвучивалась как один из вариантов размещения производства на заводе GM, но тут есть нюансы. Производство мотоциклов в чем-то похоже не автомобильное, но в чем-то сильно от него отличается. Впрочем, пока каких-либо заявок на проработку этого вопроса мы не получали.

- С GM вообще никому не удается договориться?

– BMW сумел дойти в переговорах с GM до очень высокой стадии, но все равно ничего не вышло. И вопрос уперся даже не в GM, а в позицию Минпромторга – там против создания конкуренции между регионами силами одних и тех же инвесторов. У BMW уже есть производство в Калининграде.

Новые фармпредприятия: лекарства и оборудование для анализов

- Эксперты называют сегодня две самые динамично развивающиеся отрасли промышленности в нашем городе: автопром и фармацевтика.

– Совершенно верно. В связи с этим хочу поделиться новостью: в 2019 году мы ожидаем полный возврат инвестиций, вложенных в особую экономическую зону «Нойдорф» – около 10 миллиардов рублей. Серьезные вложения города в этот проект происходили в 2011 – 2014 годах, сейчас там 44 резидента, а сама ОЭЗ «Нойдорф» – один из наших наиболее успешных инвестиционных проектов. В частности, там располагаются фармацевтические предприятия Biocad (изготавливает препараты для борьбы с онкологическими заболеваниями) и швейцарский Novartis – всего там около десятка фармацевтических производств. Это, пожалуй, самые серьезные налогоплательщики «Нойдорфа». Именно фармацевтические производства позволили «Нойдорфу» стать настолько успешным.

- Фармацевтический бизнес играет существенную роль в наполнении бюджета?

– Думаю, около 5% «промышленных» доходов городской казны формируются благодаря фармацевтическим производствам. Всего налоги от местной промышленности наполняют примерно 22% доходной части городского бюджета. А если брать промышленность в целом, то около 47% отчислений в консолидированный бюджет России поступает от петербургской промышленности. Фармацевты занимают устойчивое место в первой десятке городских налогоплательщиков, это очень высокотехнологичная и динамично развивающаяся отрасль.

- Всегда интересно появление новых игроков. В петербургской фармацевтике это кто?

– К нам обратилась немецкая компания Sarstedt AG & Co. KG – это один из мировых лидеров по производству лабораторного медицинского оборудования. Мы очень часто пользуемся их продукцией, хотя не обращаем внимания. Помните, например, ампулы с вакуумными присосками, которыми лаборанты забирают кровь? И таких примеров множество. В России сегодня вообще не производится высокотехнологичное оборудование для забора анализов – пользуются старым или покупают у того же Sarstedt. На Петербургском международном экономическом форуме был подписан меморандум о совместной деятельности между правительством Петербурга, банком ВТБ и Sarstedt. Они построят в Петербурге завод по выпуску медицинской техники, в том числе одноразовых систем взятия крови.

- Когда и где будет строительство, каков предполагаемый объем инвестиций?

– Мы предоставили им земельный участок в промышленной зоне «Марьино», сам завод находится сейчас в стадии проектирования. Sarstedt собирается на первом этапе вложить в создание производства около 1 миллиарда рублей, завод должен начать строиться этой зимой и заработать до конца 2019 года. Они планируют сначала обеспечить потребности клиник Северо-Запада, а потом и всей России.

- Раз вы характеризуете фармацевтическую промышленность как самую динамично развивающуюся в Петербурге, значит, в городе появятся и другие заводы этого профиля?

– Только в этом году мы ожидаем открытия сразу пяти новых крупных фармацевтических заводов, среди которых, например, завод «Герофарм», он будет производить инсулины. Несколько новых фармацевтических предприятий появятся в городе и в 2019 году.

Лев Годованник, «Фонтанка.ру»