Из Булгаковского дома в Москве похитили кота Бегемота

Чёрный кот исчез из Булгаковского дома в столице. Названного в честь героя романа «Мастер и Маргарита» питомца забрала неизвестная женщина. Об этом 1 августа рассказали работники театра-музея в социальной сети.

Фото: vk.com/bulgakov_house

Бегемот живёт при Булгаковском доме с 2005 года и является «штатным сотрудником» учреждения.

«Кот находится под наблюдением собственного врача и стилиста, а также получает специальное питание», — отметили в музее.

Среди особых примет пропавшего животного отмечаются: суровый характер, крупногабаритность (вес 6 кг) и ошейник с брелочком в виде косточки (с адресом).