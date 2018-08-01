Европейский университет сменит руководителя

Европейский университет одновременно с получением новой образовательной лицензии сменит ректора. О намерении покинуть кресло руководителя частного вуза сообщил «Фонтанке» 1 августа Николай Вахтин.

Он отметил, что формально после получения положительного заключения проверки Рособрнадзора до 6 сентября ЕУ должен получить образовательную лицензию. На вопрос «Фонтанки» о новом здании для вуза Вахтин сообщил, что с этим вопросом придется разбираться уже новому ректору. «Мой контракт заканчивается 31 августа, совет университета принял решение назначить на эту должность Вадима Волкова», – рассказал Вахтин, заметив, что ему в этом кресле было нелегко, теперь он продолжит заниматься научной работой.

Отметим, что Вадим Волков на данный момент занимает должность проректора вуза и является научным руководителем Института проблем правоприменения. В 1995 году он получил докторскую степень по социологии в Кембриджском университете, в 2005-м – степень доктора социологических наук по специальности «экономическая социология». Автор книг «Силовое предпринимательство» (2002, 2005, 2012) и «Теория практик» (2008).

Напомним, что Европейский университет после проверок 2016 года лишили образовательной лицензии. А затем и здания – особняка Кушелева-Безбородко. Только с 4-го раза Рособрнадзор сменил гнев на милость и одобрил программу обучения в частном вузе, попечительским советом которого руководит Алексей Кудрин.