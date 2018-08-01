СМИ: Порошенко подарили путеводитель по Крыму

Администрация президента Украины предоставила журналистам список подарков, полученных главой государства Петром Порошенко за три года.

Документ публикует 1 августа "112 Украина". "Президенту Украины Петру Порошенко с 2014-го по 2017 год чаще всего дарили книги, картины, макеты и модели техники и вооружения, а также предметы, связанные с украинский историей, идентичностью и культурой", – говорится в сообщении телеканала.

Всего в перечне 358 позиций. В числе подаренных книг – "Путеводитель по Крыму" (даритель не указан), "Лекарство от стресса: мудрые советы на всякие жизненные случаи" и "Притчи разума. Библиотека премудрости современного человека" (подарены авторами). Среди прочих подарков значатся "Кукла в кедах" (даритель – "Семья героя Небесной сотни") и "Фото с майдана" (даритель – "Диаспора Украины в США").

Как заверили в администрации главы государства, все подарки, поступающие в адрес главы государства, передаются в соответствующий Фонд президента Украины.

Напомним, Крым и Севастополь вошли в состав РФ 18 марта 2014 года на правах субъекта Федерации и города федерального значения после проведения референдума, на котором более 90 процентов жителей полуострова поддержали его присоединение к России.