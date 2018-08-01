Lamborghini и Porsche на Филиппинах раздавили бульдозерами на глазах у президента

Президент Филиппин Родриго Дутерте принял участие в церемонии уничтожения 68 дорогостоящих автомобилей, которые были нелегально ввезены на территорию государства. Машины и несколько мотоциклов были раздавлены бульдозерами, сообщает 1 августа Autonews со ссылкой на Euronews.

Дутерте и другие высокопоставленные филиппинские чиновники наблюдали, как бульдозеры уничтожают роскошные автомобили, включая Lamborghini, Ford Mustang и спорткары Porsche. Общая стоимость раздавленных транспортных средств составила 5,89 млн долларов.

Родриго Дутерте занял пост президента Филиппин в 2016 году. Прежде автомобили, доставленные в страну контрабандным путем, конфисковались и продавались на аукционе, а доход шел в бюджет. Возглавив государство, Дутерте отказался от подобной политики. По его словам, правительство не имеет права получать прибыль, которая связана с преступной деятельностью.

Видое: YouTube/euronews (in English)