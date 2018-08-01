На Лиговском закрасили граффити с Кинчевым, но художники сдаваться не намерены

Граффити с фронтменом «Алисы» и уголок памяти лидера «Короля и Шута» около рок-магазина Castle Rock в Санкт-Петербурге закрасили белой краской.

Как рассказал «Фонтанке» 1 августа директор Castle Rock Леонид Фридман, портрет Константина Кинчева, который был нарисован в 2016 году, и уголок памяти Михаила Горшенева, существовавший 5 лет, коммунальщики раньше не трогали. Они затирали только непристойности на стене около магазина. Однако 31 июля пришел неизвестный с краской и удалил изображения музыкантов.

«Даже не могу представить, кому они могли мешать?» – отметил Фридман.

Представитель «Армии Алисы» Арсений, авторству которого принадлежит граффити с Кинчевым, заверил, что изображение будет восстановлено: «Граффити будет в несколько ином виде, сейчас идёт работа над созданием макета». По его словам, работы начнутся уже в этом месяце.

В администрации Центрального района и Жилкомсервиса №2 опровергли свою причастность к закрашиваю рисунка.

Напомним, в последнее время в Северной столице объявлена настоящая война граффити. Самым ее громким эпизодом стало закрашивание портрета главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова на Петроградской стороне. Оно завершилось исчезновением рисунка. В конце июля вместо граффити с изображением Виктора Цоя появилась серая стена. Пока горожанам удалось отстоять и восстановить первозданный вид портрета Данилы Багрова на площади Александра Невского, но заявку на уничтожение рисунка через портал «Наш Петербург» подал гражданин из числа постоянных жалобщиков. Его просьба сейчас рассматривается.