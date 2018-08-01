«Налоговая тайна» становится явной. Какие секреты налогоплательщиков раскроет ФНС и чем это грозит предпринимателям

Федеральная налоговая служба 1 августа начала публикацию данных, прежде являвшихся налоговой тайной. Но портал «Прозрачный бизнес», которого ждали предприниматели для проверки своих партнеров, так и не заработал.

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Вместо него в 18.00 по московскому времени на сайте ведомства появилась ссылка на два архива, теоретически содержащие сведения о численности работников предприятий и их налоговых режимах. Руководство по использованию системы не прилагается. «Фонтанка» разобралась вместе с предпринимателями и юристами, кто выиграет и кто потеряет от такой «прозрачности».

Что произошло?

ФНС получила возможность опубликовать данные о налогоплательщиках, которые ранее являлись налоговой тайной, еще в 2016 году. Но раскрытие информации несколько раз переносилось. Налоговая служба должна была вывести бизнес на чистую воду еще в июле 2017 года. Затем срок был сдвинут на 1 июня 2018 года, а потом на 1 августа. Портал так и не заработал. В контакт-центре налоговой в качестве примерного срока назвали теперь уже 10 августа. А в 18.00 на сайте ФНС информация появилась в формате архивов с некорректно отображающимися xml-документами. «Запускать «портал» не планируется», – пояснили в ведомстве.

Что именно рассекретила налоговая?

Раскрытие данных будет проходить в три этапа. На первом ФНС раскрыла среднесписочную численность сотрудников за год, а также данные о специальных налоговых режимах, которые применяют организации. На втором этапе (предполагаемая дата 1 октября) обнародует сведения о доходах и расходах, о суммах уплаченных налогов, сборов, страховых взносов. С декабря можно будет увидеть задолженность по налогам и сборам предприятий, пеням и штрафам, а также налоговые правонарушения и меру ответственности за их совершение.

Раньше такого не было?

Сейчас сайт ФНС позволяет искать компании и индивидуальных предпринимателей по их ИНН. С помощью сервиса можно получить сведения о ликвидации, реорганизации и размере уставного капитала, а также проверить, есть ли у предприятия не исполненные обязательства свыше 1000 рублей, не находится ли оно в состоянии банкротства, не заблокирован ли его счет и не дисквалифицирован ли его руководитель. Отдельный сервис позволяет узнать, относится ли организация к микропредприятиям (до 15 человек), малым (15 – 100) или средним (100 – 250 человек).

Теперь рассекретят всех?

Пока не будет раскрываться информация о стратегических предприятиях (госкомпаниях и представителях оборонного комплекса). Эти данные появятся только после 2020 года. Сейчас в России действует утвержденный президентом перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ, в который входит около 70 компаний. Среди них, например, «Роснефтегаз», «РусГидро», РЖД, «Роснефть», «Газпром», «Аэрофлот», банк ВТБ. Причиной такого решения может быть введение в начале апреля новых антироссийских санкций Минфином США.

Зачем государство делится такими данными?

По замыслу ФНС сервис «Прозрачный бизнес» поможет компаниям проверять, не являются ли их партнеры фирмами-однодневками и насколько добросовестно они ведут бизнес. Но у государства есть свой резон для раскрытия налоговой информации. В августе 2017 года были приняты поправки в Налоговый кодекс, ужесточающие ответственность за налоговые нарушения контрагентов. Наличие сервиса для проверки партнеров, оказавшихся недобросовестными, может стать основанием для доначисления налогов или отказа от предоставления льгот, считает Кирилл Саськов, руководитель корпоративной и арбитражной практики «Качкин и партнеры».

Принесет ли это пользу бизнесу?

Часть данных, которые будет публиковать налоговая, и раньше не были за семью печатями. Но сейчас при оценке финансового состояния контрагентов компании ограничены данными бухгалтерского баланса, говорит Наталья Колерова, руководитель проектов адвокатского бюро «S&K Вертикаль». С их помощью можно сделать выводы о режиме налогообложения компании, но они носят «вероятностный характер».

Кроме того, получение таких сведений либо неудобно, либо стоит дополнительных денег. «Официальные источники — арбитраж, Россреестр и так далее могут работать нестабильно. Поэтому мы пользуемся несколькими коммерческими базами-агрегаторами, доступ к каждой их которых стоит 30 – 60 тысяч рублей в год», – комментирует директор по продажам производителя «Мит Стар» Валерий Сергеев. От портала «Прозрачный бизнес» ждали, что он позволит делать то же самое быстро и бесплатно, а значит, позволит сэкономить расходы. Но пока такого инструмента бизнес не получил.

Смогут ли конкуренты и злоумышленники воспользоваться открытыми данными?

В публикации сведений, которые раньше были налоговой тайной, рисков для бизнеса нет, считают эксперты. «Вероятность, что кто-то воспользуется ими, скажем, для рейдерского захвата, крайне низка. Куда большей опасностью остается вывод средств из банка по поддельной доверенности», – говорит Кирилл Саськов. Сами предприниматели тоже не боятся открытости. «Мне не жалко: пусть конкуренты смотрят, какие у меня доходы и расходы, пусть завидуют», – говорит глава судоходной компании «Астра-Марин» Андрей Кузнецов. Чтобы работать с крупной компанией, и так приходится нести тонну справок и выписок для доказательства благонадежности, ни о какой «коммерческой тайне» тут речи не идет, напоминает Валерий Сергеев. Банкам подобная прозрачность тем более не в новинку: они давно раскрывают информацию на сайте Центробанка.

Есть ли другие риски у такой прозрачности?

По словам Кирилла Саськова, у бизнеса есть опасения, что на портале окажутся не самые актуальные данные. «Есть прецеденты, когда ФНС из-за несовершенства системы предъявляет требования по задолженностям, которые фактически отсутствуют. Если такие сведения окажутся в публичном пространстве, это может стать основанием для обвинения в недобросовестности от контрагентов», – комментирует он. Сама ФНС ранее объясняла отсрочку запуска портала именно просьбами бизнеса о сверке данных. Но нынешний перенос, вероятно, связан с техническими причинами, считает эксперт. «Первый этап, на котором будет раскрываться сравнительно безобидная информация, позволит проверить, как система работает в режиме реального времени», – заключил он.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»