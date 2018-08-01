Июль стал самым тёплым в Финляндии за сто лет

Минувший июль в Финляндии побил температурный рекорд за всё время метеорологических наблюдений, которые ведутся с начала XX века.

Как сообщает Метеорологический институт страны, средняя температура составила +19,6 градуса Цельсия. Предыдущий рекорд был установлен летом 1941-го — в июле тогда в среднем было +19,2 градуса.

Погода Лапландии была на 5 градусов теплее обычного. Как сообщалось ранее, жара даже вынудила оленей прийти на пляжи и в магазины к людям. В местечке Соданкюля на самом севере Финляндии средняя температура составила +20,1 градуса — это самый высокий показатель за 111 лет замеров. Жители Соданкюля также смогли наслаждаться солнцем на 160 часов больше обычного.

А вот по количеству жарких дней месяц не был уникальным. Если в этом году столбик термометра держался выше +25 градусов 27 дней, то в 2010-м — 30. Дольше всего в объятиях жары находился город Каухава (22 дня).

Самая высокая температура наблюдалась в Вантаа, где было +33,7 градуса, однако до рекордного показателя 2010-го не хватило 4,5 градуса.

Однако жара вскоре начнёт постепенно отступать. По прогнозам, в ближайшие выходные пройдут дожди с грозами, а на следующей неделе температура будет в районе +20 градусов Цельсия.