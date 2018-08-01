За фальшивые техосмотры собираются наказывать по УК

Три законопроекта против фальшивых техосмотров и диагностических карт одобрила сегодня, 1 августа, правительственная комиссия по законопроектной деятельности, сообщается на сайте правительства.

Законопроекты призваны бороться с практикой массового оформления диагностических карт без реального проведения техосмотра, а также с незаконным оформлением диагностических карт, сертификатов соответствия и деклараций о соответствии лицами, не имеющими на это разрешения. В частности, предполагается усилить административную и уголовную ответственность за нарушения.

Проекты подготовлены Минэкономразвития во исполнение поручения президента России и скоро будут рассмотрены на заседании правительства. Они называются:

«О внесении изменений в Федеральный закон «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»; «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»; «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации».

Первый документ предлагает ввести фото- и видеофиксацию процедуры техосмотра. Диагностическую карту можно будет оформлять в виде электронного документа с электронной подписью технического эксперта.

В случае оформления диагностической карты без ТО или прохождения ТО автомобилем, не соответствующим требованиям безопасности, ответственность понесёт технический эксперт. Ему, в частности, грозит административное наказание – дисквалификация. Также технический эксперт ответственен за передачу в единую автоматизированную информационную систему сведений о проведении ТО автомобиля, в отношении которого техосмотр не проводился. Предлагается ввести административную ответственность и за нарушение порядка ведения реестра операторов технического осмотра, а также за проведение ТО лицом, не имеющим на это права.

Кроме того, может быть повышен штраф для водителя, управляющего машиной с «серой» диагностической картой.

Третий документ вводит уголовную ответственность за проведение техосмотра без аккредитации оператора технического осмотра. «Введение этой меры обусловлено широкой практикой продажи «серых» диагностических карт без проведения техосмотра автомобиля», – отмечается в сообщении.