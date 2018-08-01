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Общество
01.08.2018 18:56
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Сообщество бизнесмена № 1. Михальченко тоже ответит за климат президента

В финале расследования о хищениях в президентской резиденции Ново-Огарево протеже бывшего директора ФСО Евгения Мурова получил обвинение в организации преступного сообщества.

Сообщество бизнесмена № 1. Михальченко тоже ответит за климат президента

Дмитрий Михальченко//: Анатолий Жданов/Коммерсантъ

Дмитрию Михальченко припомнили тесную финансовую связь с «охранкой». Видимо, его покровители о чем-то догадывались, заранее переписав на себя гигантский бизнес. Следственный комитет включил Михальченко в совсекретное дело о хищениях на резиденции Владимира Путина в последний момент. Обвинение по статье 210 УК сулит до двадцати лет, по сравнению с ним эпизод с контрабандой алкоголя действительно кажется лишь предлогом для изоляции бывшего миллиардера.

Предпринимателя задержали в марте 2016 года по ничтожному, в сравнении с размахом его бизнес-империи, делу о контрабанде алкоголя. Через год, 21 марта 2017-го, началось дело о преступном сообществе, в которое следствием были включены давние партнеры предпринимателя. Глава подведомственного ФСО предприятия «Атэкс» Андрей Каминов, его зам Станислав Кюнер, руководитель «Балтстроя» Дмитрий Сергеев и владелец «Стройкомплекта» Дмитрий Торчинский были объединены в преступное сообщество, созданное для систематических хищений.

Первым стал эпизод с обустройством системы кондиционирования и вентиляции воздуха в резиденции Путина. ФСО выступала заказчиком работ, «Атэкс» – подрядчиком, связанные с Михальченко фирмы – субподрядчиками. По версии следствия, соучастники существенно завышали стоимость кондиционеров, применяли повышающий коэффициент при монтажных работах. Впоследствии добавился эпизод с ремонтом госдач «Воробьевы горы», а ущерб к июню 2018-го вырос до 1,5 млрд рублей.

Дело Михальченко и «президентское» лежали на столе одного следователя СКР – Сергея Новикова. К ноябрю 2017-го он благополучно закончил расследовать контрабанду, отправил материалы в Басманный суд, который неспешно ведет процесс. До приговора еще далеко.

К концу июля 2018-го Новиков завершил почти все следственные действия и по делу о климате Путина. До сентября, по информации «Фонтанки», фигуранты должны были начать ознакомление с делом. Но картина следователю казалась неполной. В понедельник, 30 июля, он встретился с Михальченко и предъявил ему обвинение по 210-й статье УК «Организация преступного сообщества» с санкцией до двадцати лет. Те же резиденция и дача, ущерб, активная роль и получение дивидендов от экономии на строительстве.

По данным «Фонтанки», встреча растянулась на несколько часов, с обеда до самого вечера. Михальченко категорически не принимал обвинение, требовал сатисфакции в виде очных ставок. Вероятно, прежде всего он имел в виду главу «Балтстроя» Сергеева, заключившего сделку со следствием и наверняка рассказавшего чуть больше, чем не признающий вину Каминов. Допрашиваться Михальченко вроде не захотел.

Адвокат обвиняемого Алексей Кирсанов не смог в течение дня ответить на звонки «Фонтанки» в силу занятости.

Вероятнее всего, дело о преступном сообществе завершится без очных ставок, и Дмитрий Павлович погрузится в тонкости расследования уже при ознакомлении с материалами.

Изощренность следствия проявляется не впервые. В августе 2017 года Дмитрий Сергеев стоял счастливый в клетке Куйбышевского суда и готовился выйти на свободу, получив условный срок по делу Минкульта. В нем, кстати, применялась та же схема с завышением стоимости работ и экономии на материалах. Так вот, Сергеев стоял счастливый, но после оглашения приговора в зал вошли оперативники ФСБ и увезли его в Москву, а на следующий день в Басманном суде состоялся арест по 210-й.

На второе дело наложен гриф секретности из-за сведений, составляющих государственную тайну. Режимность Ново-Огарево усложняла жизнь и следствию. Чтобы провести экспертизу выполненных работ, нужны замеры, а значит, допуск.

В лучшие времена Дмитрию Михальченко симпатизировали глава ФСО генерал армии Евгений Муров и бывший замначальника регионального УФСБ генерал-лейтенант Николай Негодов. Говорят, не без них предприниматель стал бенефициаром Единого центра документов, порта Бронка, ресторанной группы, крупного прядильно-ниточного комбината, одного из лидеров России на рынке внутрискважинного оборудования завода «Измерон», компании № 1 на рынке реставрации «БалтСтрой» и эксклюзивных дистрибьютеров одежды Zilli, Kiton, Frette и Canali.

До ареста Михальченко по праву назывался бизнесменом № 1 Петербурга. Он владел и руководил 22 компаниями, а сейчас потерял почти все. В настоящее время он остается гендиректором холдинга «Форум», но в структуре компании появилась должность управляющего директора. Ее занимает Елена Глухова. Еще Михальченко числится гендиректором «Феникс-энерго», но эта структура холдинга через цепочку юрлиц целиком перешла во владение Людмилы Анатольевны Муровой и Николая Дмитриевича Негодова. На заводе «Измерон» он тоже значится гендиректором. В июне 2018 года предприятие поменяло собственника и перешло к «Бронке групп», которой полностью владеет клан Муровых – Негодовых.

Александр Ермаков,
«Фонтанка.ру»


© Фонтанка.Ру
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