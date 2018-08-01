Патриотизм тут ни при чем. Мизулина объяснилась за живущего за границей сына

Жизнь за границей не мешает любить Родину, считает сенатор Елена Мизулина. Продвигающий традиционные семейные ценности политик ответила на критику в адрес её сына Николая, который живёт за пределами родного края и работает в компании, поддерживающей ЛГБТ-активистов.

«Так вышло, что мой сын получил прекрасное образование, он окончил МГИМО, Оксфорд, институт в Берне, владеет пятью языками и является международным судебным юристом, выступает в международных судах. Я могу вам сказать, что даже сложно понять, где он больше всего живет, он бывает в России почти каждую неделю, но и не только в России. Он защищает интересы многих российских предпринимателей. Патриотизм — это любовь к Родине, умение гордиться ею. У моего сына российский паспорт, и он выступает в международных судах наравне со многими знаменитыми зарубежными адвокатами», — заявила она в интервью Znak.com, опубликованном 1 августа.

Сенатор также отметила, что после того, как её внесли в санкционные списки США и Евросоюза в 2014 году, с сыном она стала реже видеться.

«Естественно, я никуда не могу выезжать, ограничена в передвижениях, я реже могу видеть семью сына. В свое время я активно участвовала в международной парламентской дипломатии, представляла наш парламент в международных организациях. Сейчас такой возможности у меня нет. Но сказать, что я от этого несчастна, не могу», — отметила она.

Елена Мизулина известна как автор и соавтор резонансных инициатив и законопроектов, вызвавших неоднозначную общественную реакцию. Среди них – борьба с «гей-пропагандой», матом в Сети, разводами и иностранными усыновителями российских сирот.