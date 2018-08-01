Адвокат Кучерена: Больше всего в России Сноудену нравится Петербург
Экс-сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден обжился в России. У него есть работа, личная жизнь и любимый город — Петербург.
Об этом 1 августа РИА Новости рассказал защитник Сноудена Анатолий Кучерена. По его словам, американец продолжает изучение русского языка, путешествует по стране и регулярно принимает гостей из США, в том числе родителей и свою возлюбленную. Защитник отметил, что проблем с визами у семьи экс-сотрудника АНБ никогда не возникало.
Что касается любимых мест, то, как упомянул Кучерена, Петербург Сноудену «очень нравится».
Справка:
В 2013 году Эдвард Сноуден рассказал о методах электронной слежки американских спецслужб, в том числе о прослушке переговоров зарубежных лидеров. США аннулировали его паспорт, когда он транзитом находился в аэропорту Шереметьево в Москве. В 2014 году он получил вид на жительство в России и с тех пор находится в Москве. В США его обвинили в шпионаже. В конце января Сноудену продлили вид на жительство в РФ на два года.