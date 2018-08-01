Шаг из дома – и оказался на празднике

Аквагрим, батуты, шоу мыльных пузырей, мастер-классы и сказочные аниматоры – застройщик «Образцовых кварталов» устроил для жителей Морской праздник рядом с домом.

фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

В субботу днем, 28 июля, жители «Образцовых кварталов», вышедшие из дома, попали на Морской праздник. Застройщик комплекса приготовил для них массу сюрпризов.

К собравшимся детям и взрослым вышел Нептун. Затем прекрасная Русалочка устроила незабываемое шоу мыльных пузырей.

Больше всего радовались малыши. Их в «Образцовых кварталах» много. Семьи с детьми переезжают в жилой комплекс, оценив чистый воздух и зеленый двор с детскими площадками.

Маленьким жителям кварталов пришлись по душе мастер-класс по росписи блинов от кошечки Карамельки и научное шоу с экспериментами. А еще – батут, мороженое, серф-родео! Самые меткие попробовали свои силы в водном аттракционе «Капитошка». Тех, чей шарик с водой улетел дальше всего, ждали подарки от партнеров праздника – досуговые абонементы для детей старше 2 лет.

В завершении праздника сюрприз ждал и любителей здорового образа жизни – йога на открытом воздухе и фирменные коврики от «Образцовых кварталов» в подарок.

«Образцовые кварталы» строятся рядом с Пушкином, в рамках проекта комплексного освоения территории «На Царскосельских холмах». Уже сданы два малоэтажных комплекса («Образцовые кварталы 1 и 2»). В августе откроется первый детский сад с бассейном, рассчитанный на 140 ребятишек. Рядом работает магазин.

На первой линии Петербургского шоссе, рядом с конгрессно-выставочным центром «Экспофорум», открыт бизнес-центр «Перспектива». Это четырехэтажное здание с панорамными окнами и закрытой благоустроенной территорией. Бизнес-центр построен в рамках того же проекта «На Царскосельских холмах». В нем находятся офис застройщика «Терминал-Ресурс» и кафе. Часть помещений свободна. В будущем рядом с «Перспективой» должны появиться еще один бизнес-центр, ресторан и торговый центр.

Само собой, продолжат развиваться и малоэтажные «Образцовые кварталы». Жить за городом, не выезжая за его пределы, жить в гармонии с природой и собой – мечта многих петербуржцев. И эта мечта осуществима.

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Жилой квартал "Образцовый квартал", Жилой квартал "Образцовый квартал 2", Жилой квартал "Образцовый квартал 3", Жилой квартал "Образцовый квартал 4" – Застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya