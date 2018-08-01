Бизнесмену Михальченко предъявили обвинение в организации преступного сообщества

Следственный комитет предъявил Дмитрию Михальченко обвинение в организации и руководстве преступным сообществом. Оно объединяет петербургского бизнесмена с миллиардными хищениями по линии ФСО.

Как стало известно «Фонтанке» 1 августа, следственные действия с Михальченко в присутствии его адвоката прошли во второй половине понедельника, 30 июля. От допроса в качестве обвиняемого он, по предварительным данным, отказался.

Пресс-секретарь Следственного комитета Светлана Петренко на звонок «Фонтанки» не ответила.

Уголовное дело о подрядах ФСО возбуждено 21 марта 2017 года. По версии следствия, выступавшее заказчиком ФГУП «Атэкс» ФСО России передавало контракты на субподряд компаниям, бенефициаром которых являлся Михальченко, – «Балтстрой», «Стройкомплект», «Стройфасад». При исполнении работ предположительно совершались хищения. Ущерб по состоянию на июнь 2018 года оценивался в 1,5 млрд рублей. Из ключевых объектов упоминались резиденция Владимира Путина в Ново-Огарево и комплекс государственных дач «Воробьевы горы».

До Михальченко были задержаны глава ФГУП «Атэкс» Андрей Каминов и его заместитель Станислав Кюнер, руководитель «Балтстроя» Дмитрий Сергеев, владелец «Стройкомплекта» Дмитрий Торчинский, директор «Стройфасада» Сергей Литвинов, совладельцы компании «Климат проф» Сергей Перевалов и Александр Родионов.

До Михальченко обвинение в организации преступного сообщества (статья 210, часть 1, УК) предъявлено Андрею Каминову и Дмитрию Сергееву. Санкция предусматривает лишение свободы до 20 лет.

Генеральная прокуратура анонсировала появление в деле «Атэкса» сотрудников ФСО. Представитель ведомства заявил об этом 21 мая в Московском городском суде при рассмотрении апелляционной жалобы Андрея Каминова на продление ареста. В настоящее время Басманный суд Москвы рассматривает уголовное дело Михальченко о контрабанде алкоголя. Следующее заседание состоится 3 августа.

Дмитрий Михальченко – бывший петербургский миллиардер. До своего ареста он владел и руководил 22 компаниями. В настоящее время он продолжает оставаться гендиректором холдинга «Форум», но в структуре компании появилась другая должность – управляющий директор. Ее занимает Елена Глухова. Еще Михальченко числится гендиректором «Феникс-энерго», но эта структура холдинга через цепочку юрлиц целиком перешла во владение Людмилы Муровой и Николая Негодова. Фактически весь бизнес предпринимателя перешел к семьям его бывших покровителей.