Европейский университет прошел проверку Рособрнадзора: ему вернут лицензию

Европейский университет получил положительное заключение комиссии Рособрнадзора. Об этом 1 августа «Фонтанке» сообщили в частном вузе.

Предполагается, что в конце августа ЕУ уже сможет вернуть образовательную лицензию. Таким образом, с 4-й попытки частный вуз сможет вновь вернуться к образовательному процессу.

«Если решение Рособрнадзора будет положительное, мы планируем начать учебный год уже в этом году», – добавили в ректорате.

Напомним, что два года Европейский университет пытался вернуть образовательную лицензию.

Проверки в заведении начались в 2016 году по инициативе в то время депутата петербургского ЗакСа Виталия Милонова. Ему якобы пожаловались студенты Европейского, которым поручали писать работы в защиту ЛГБТ. Конспирологи связывали гонения на частный вуз с фигурой экс-министра финансов РФ Алексея Кудрина, якобы проблемы ЕУ были выгодны его политическим конкурентам.

Итогом проверок стал отзыв лицензии на обучение студентов. При этом, как утверждали в учреждении, все претензии Рособрнадзора были устранены в срок, тогда как юристы ведомства обратились в суд и аннулировали разрешительную документацию вуза.

Одновременно комитет имущественных отношений разорвал с Европейским договор аренды на здание особняка Кушелева-Безбородко. После долгих споров с властями вуз приобрел здание на Гагаринской улице и запросил у Рособрнадзора новую лицензию, однако снова получил отказ. Действия ведомства частный университет обжаловал в суде, но безуспешно.