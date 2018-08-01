Смольный: Прошлогодняя энергетическая программа Петербурга выполнена на 99%

В 2017 государственная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, энергетики и энергосбережения в Санкт-Петербурге» была выполнена на 99%. За прошлый год расходы на её исполнение составили 68,8 млрд рублей. Из этой суммы 19,3 млрд рублей были выделены городской казной. Об этом на заседании коллегии комитета по энергетике и инженерному обеспечению рассказал председатель ведомства по обеспечению Андрей Бондарчук.

В относительных показателях исполнение программы соответствует уровню прошлого года, однако некоторые данные изменились. Например, в 2016 году исполнение подпрограммы «Развитие систем инженерного обеспечения территорий» составило 100%, в то время как в прошлом году – 94%. Как сообщил Бондарчук, в 2017 году было завершено строительство инженерных сетей для 16 участков, предоставленных многодетным семьям.

Кроме того, на данный момент 26,1% всех тепловых сетей Петербурга и тех, что в хозяйственном ведении ГУП «ТЭК», и тех, которыми ведает "Теплосеть Санкт-Петербурга", нуждаются в замене. Степень износа основных фондов системы теплоснабжения составляет 42%. В ГУП «ТЭК» настаивают, что процент износа их коммуникаций меньше и составляет 22% для сетей старше 25 лет.