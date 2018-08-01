Городские власти хотят уменьшить мощность уличного освещения на 30% к 2030 году

ГУП «Ленсвет» уменьшит мощность светильников системы наружного освещения до 186 Вт к 2030 году. Сейчас этот показатель составляет 263 Вт. Об этом на заседании коллегии комитета по энергетике и инженерному обеспечению рассказал директор «Ленсвета» Сергей Мителев.

Снижение нагрузки на систему освещения будет происходить постепенно: до 227 Вт к 2020 году, потом до 214 Вт к 2024 году. Мителев объяснил, что это позволит уменьшить износ сетей на 15% к 2024 и на 50% к 2030 году. На сегодняшний день износ оборудования, находящегося в хозяйственном ведении ГУП «Ленсвет», составляет 29,3%.

Мителев также сообщил, что за 5 лет количество светильников в Петербурге увеличилось на 55 тыс., и сейчас в ведении ГУП находится 266 тыс. фонарей, при общем количестве в 324 тыс. светильников. За этот же срок появилось 1900 новых источников света на пешеходных переходах и 1250 на детских и спортивных площадках. Мителев также отметил, что в городе на 29% выросло количество светодиодных фонарей. Теперь их доля в общем количестве составляет 11%, в то время как по России средний показатель – 9%.

В начале июля профильные органы власти правительства Петербурга получили поручение при формировании бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов предусмотреть субсидии«Ленсвету», предварительно на 1,7 млрд рублей. Планируется, что к «Ленсвету» перейдут объекты в Курортном, Петродворцовом, Пушкинском, Колпинском, частично Приморском (Ольгино, Лисий Нос, Лахта), Выборгском (Левашово, Осиновая Роща, Парголово), Красносельском, Московском районах Санкт-Петербурга. Значительная часть из них требует реновации с первоочередными работами по установке 2400 пунктов управления и учета, а также замене 18,5 тыс. ртутных ламп.