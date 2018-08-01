В Смольном завершили переоценку всей петербургской недвижимости. Ждут поправок от собственников

СПб ГБУ «Кадастровая оценка», подведомственное комитету имущественных отношений (КИО), завершило переоценку кадастровой стоимости недвижимости на территории Петербурга. Об этом 1 августа сообщила пресс-служба комитета. О том, что Смольный проведет переоценку всей городской недвижимости, «Фонтанка» сообщала 19 февраля.

По результатам оценки сформированы промежуточные отчеты. Увидеть их можно на официальных интернет-сайтах ГБУ и КИО, а также в Фонде данных государственной кадастровой оценки Управления Росреестра по Петербургу.

Посмотреть результаты оценки также можно на сайте ГБУ «Кадастровая оценка» в специальном разделе (http://guko.commim.gov.spb.ru/propromezhutoch-otchet/), где есть возможность поиска объекта.

В течение 50 дней с момента публикации этих отчетов владельцы недвижимости имеют возможность направить в ГБУ свои замечания. По результатам анализа поправок кадастровая стоимость может быть скорректирована.

Поправки можно направлять по электронной почте info@ko.spb.ru или почтой России на адрес: 191023, Санкт-Петербург, ул. Зодчего Росси, д. 1-3, 6 подъезд. Также можно лично обратиться в ГБУ по указанному адресу (с понедельника по четверг с 10:00 до 17:00; пятница с 10:00 до 16:00). Принимаются и обращения, поданные через МФЦ или портал госуслуг. В КИО подчеркивают, что все замечания принимаются только в утвержденной форме.