Болгария ужесточила визовый режим

Балканское государство с 1 августа меняет правила въезда в страну в связи с решением Совета ЕС.

С 1 августа на территорию Болгарии не пустят всех, кому закрыт въезд в Шенген, хотя сама страна в него не входит. Об этом сообщают "Новости Болгарии" со ссылкой на МВД республики.

Нововведение коснется тех туристов, кто совершил, например, административные правонарушения в одной из шенгенских стран. В этом вопросе власти республики подчинились решению Совета ЕС, так как страна является частью шенгенской информационной системы, хотя сама в Шенген не входит.

Напомним, что россиянам для кратковременных поездок в балканскую страну необходимо оформить разрешение на въезд через посольство или визовый центр.