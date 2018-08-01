Губернатор Петербурга ушел в отпуск

Губернатор Георгий Полтавченко ушел в отпуск. Об этом сообщает в твиттере его пресс-секретарь Андрей Кибитов.

"Губернатор СПб Г. Полтавченко находится в отпуске с 1 августа по 8 августа 2018 года", – написал Кибитов. Он отметил, что исполнять обязанности на время отпуска губернатора будет его заместитель – вице-губернатор Александр Говорунов.

Отметим, что ранее Полтавченко уходил в отпуск на пять дней в конце мая https://www.fontanka.ru/2018/05/28/026/ после Петербургского экономического форума.